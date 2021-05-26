При стрельбе в Калифорнии погибли восемь человек
В городе Сан-Хосе на сортировочной станции неизвестный открыл стрельбу, в результате которой жертвами оказались несколько человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В калифорнийском городе Сан-Хосе произошла стрельба, при которой жертвами оказались несколько человек. Об этом сообщил мэр города Сэм Ликкардо в своем Twitter-аккаунте.
Кроме того, в результате инцидента есть пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что район, в котором произошла стрельба, эвакуирован.
«Стрелок ликвидирован», - уточнил мэр.
По данным издания Los Angeles Times, погибшими оказались восемь человек.