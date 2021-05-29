Названа дата начала строительства нового канала «Стамбул» в Турции
Реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня.
«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», - сказал Эрдоган. Трансляция велась в его Twitter.
Он также отметил, что над каналом планируется шесть мостов.
«На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», - заключил Эрдоган.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра 20 июля он выступит с посланием для всего мира.