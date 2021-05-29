В стране и мире Названа дата начала строительства нового канала «Стамбул» в Турции Кира Карон Реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня. «Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», - сказал Эрдоган. Трансляция велась в его Twitter. Он также отметил, что над каналом планируется шесть мостов. «На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», - заключил Эрдоган. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра 20 июля он выступит с посланием для всего мира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика