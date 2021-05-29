В стране и мире Вулкан Ньирагонго начал извержение в Демократической Республике Конго Кира Карон Извержение вулкана привело к гибели более 30 человек. © Видео: Милитарист, Telegram © Фото: Милитарист, Telegram Читайте нас на: В Демократической Республике Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго. Об этом сообщило правительство страны. Вулкан расположен на востоке страны в районе города Гома, близ вулкана Ньирагонго. Извержение началось неделю назад. Более 30 человек погибли. «Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - Прим.ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - Прим.ред.) парке Вирунга», - говорится в сообщении министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter. Вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой, начал извержение 22 мая. Он является одним из восьми вулканов в данном регионе. Его активность уже приводила к массовой гибели людей четверть века назад. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика