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Вулкан Ньирагонго начал извержение в Демократической Республике Конго

Кира Карон
15:00 29.05.2021
Извержение вулкана привело к гибели более 30 человек.
© Видео: Милитарист, Telegram © Фото: Милитарист, Telegram
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В Демократической Республике Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго. Об этом сообщило правительство страны.

Вулкан расположен на востоке страны в районе города Гома, близ вулкана Ньирагонго. Извержение началось неделю назад. Более 30 человек погибли.

«Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - Прим.ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - Прим.ред.) парке Вирунга», - говорится в сообщении министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.

Вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой, начал извержение 22 мая. Он является одним из восьми вулканов в данном регионе. Его активность уже приводила к массовой гибели людей четверть века назад.

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