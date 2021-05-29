Путин и Лукашенко начали неформальную встречу

В Сочи началась неформальная встреча президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа». Он напомнил о том, что во время пандемии COVID-19 «Белавиа» помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов.