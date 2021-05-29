Сборная России одержала победу над Швейцарией со счетом 4-1

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге сборная России одержала победу над командой из Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды.

В ворота Швейцарии шайбы забросили Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль. Автором шайбы Швейцарии стал Нико Хишир.

Ранее сборная России по хоккею обыграла Данию. Встреча завершилась со счетом 3:0.