Сборная России по хоккею обыграла Данию

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге сборная России одержала победу над национальной командой Дании. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.



В ворота Дании шайбы забросили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

Следующий матч сборной России состоится 29 мая с командой из Швейцарии.

Ранее сборная России по хоккею проиграла словакам на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков.