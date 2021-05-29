Град размером с яйцо: Коломна испытала удар стихией

В Московской области в Коломне прошел сильный дождь и выпал крупный град. Очевидцы поделились видео в Сети.

В Ступино автомобилисты едут наполовину в воде. На кадрах видно, как проливной дождь смывает все дороги. По крышам машины бьет большой град.

«Столица нас встретила не ласково. Где-то на пути между Москвой и Алексино над нами разверзлись хляби небесные - потоки воды с градом вперемешку», - написал один из пользователей.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал о последствиях для здоровья резкого перепада из жары в прохладу.

Понижение температуры воздуха почти на 10 градусов в большинстве случаев принесет здоровью только пользу, однако люди с чрезвычайно развитой метеочувствительностью могут испытать дискомфорт, объяснил специалист.