В режиме реального боя: опубликованы кадры «тест-драйва» ППШ на полосе препятствий

Ведущий программы «Не факт!» на телеканале «Звезда» Арарат Кещян почувствовал себя в роли советского солдата, ведущего боевые действия с пистолетом-пулеметом Шпагина. Он прошел целую полосу препятствий, в конце которой открыл прицельный огонь из оружия.

Удивительным образом плюсы ППШ одновременно являются и его минусами: скорострельность - это высокая эффективность, но колоссальный расход патронов. Для работы с автоматом приходилось носить с собой большой запас патронов, а это сильно влияло на мобильность солдат.

Крупные габариты ППШ ко всему прочему сковывали движения. На открытой местности он был практически идеален, но в условиях ограниченного пространства начинали проявляться конструктивные особенности. В танке, блиндаже или тоннеле передвигаться с ППШ становилось уже гораздо труднее.

Ранее в программе «Не факт!» провели сравнение ППШ и немецкого автомата MP-40, который использовался в качестве образца в процессе разработок отечественных пистолетов-пулеметов. Как показало военное время, разработка Шпагина превосходила оригинал по многим показателям.