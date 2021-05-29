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«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы

Егор Левин
14:55 29.05.2021
Исторически советский автомат оказался технологичнее, надежнее, точнее, крепче и проще; его по достоинству оценили не только советские солдаты, но и немцы, которым он доставался в качестве трофея.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 1940 году конструктор Георгий Шпагин изобрел пистолет-пулемет под патрон 7,62 миллиметра. 21 декабря того же года ППШ был принят на вооружение Красной Армией. В огромных количествах поставлялся и в дружественные Советскому Союзу страны.

В процессе создания советских пистолетов-пулеметов в те годы за образец брался немецкий MP-40 - капризный и быстро засоряющийся. Разработка Шпагина, ППШ, отличался от него в лучшую сторону: был не таким требовательным, был легче и проще в обращении. Начальник Службы ракетно-артиллерийского вооружения военно-патриотического центра Алексей Роман рассказал программе «Не факт!» на «Звезде» о главных преимуществах изобретения Шпагина.

«Плюсы ППШ в чем: есть функция одиночного огня, причем очень грамотно сделан переводчик. От себя - “щедрый”, к себе - “жадный”», - рассказал он.

Пулемет Шпагина был гораздо более устойчив при использовании - в нем физически не было составляющих частей, которые со временем разбалтывались, как это было с MP-40.

«Опять же, ствол закрыт кожухом; это улучшает охлаждение. Здесь (показывает на немецкий пистолет-пулемет - прим. ред.) ствол не закрыт, об него легко обжечься. Держаться за магазин, как в фильмах, тоже нельзя, потому что его может перекосить и просто заклинить», - пояснил эксперт.

Таким образом, ППШ технологичнее, надежнее, точнее, крепче и проще. Его по достоинству оценили не только советские солдаты, но и немцы, которым он доставался в качестве трофея. Тем не менее, уже в начале 1942 года возникла необходимость в новом пистолете-пулемете.

Каком именно? Смотрите в новом выпуске программы «Не факт!» на сайте «Звезды», приложении SMART.TV и на канале в YouTube. Ведущий Арарат Кещян провел собственное сравнительное расследование ППШ и ППС (пистолет-пулемет Судаева), чтобы определить, какой именно из двух автоматов достоин звания «Легенды №1».

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