На Украине испугались прихода тотальной нищеты и беззакония

Украина в любой момент времени может быть повергнута в полное обеднение, произвол и анархию. Таким образом оценил нынешнюю шаткую ситуацию в стране киевский политолог Андрей Золотарев.

Специалист указал, что взятый действующим лидером страны политический курс направлен на деиндустриализацию, переписывание истории государства и дробление общества на якобы «правильных» и «неправильных» его членов. Как считает эксперт, это ведет Украину путем нищих стран третьего мира.

«Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями», - высказался Золотарев в эфире YouTube-канала UkrLife.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в последние годы государство резко деградировало и продолжает двигаться по этому пути. По мнению политика, переломным моментом для страны, после которого началось ее падение, стал переворот 2014 года.