Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Роскосмоса.

Старт судна начался в 20.38 по московскому времени. По предварительным данным, через десять минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени «Союза-2.1б» на суборбитальной траектории.

Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов - по четыре аппарата в каждом в промежутке с 21.57 до 00.30 часов 29 мая.

Изначально запуск ракеты должен был состояться 27 мая, однако его перенесли из-за технических неисправностей.