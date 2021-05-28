Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Запуск ракеты был осуществлен в 20.38 по московскому времени.
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Роскосмоса.
Старт судна начался в 20.38 по московскому времени. По предварительным данным, через десять минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени «Союза-2.1б» на суборбитальной траектории.
Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов - по четыре аппарата в каждом в промежутке с 21.57 до 00.30 часов 29 мая.
Изначально запуск ракеты должен был состояться 27 мая, однако его перенесли из-за технических неисправностей.