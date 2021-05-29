В Сети опубликовано видео погони за лихачом на Mercedes в Сочи

Сотрудники ГИБДД Сочи задержали лихача, выехавшего на встречную полосу и совершившего опасные для окружающих маневры. На приказы остановить машину водитель тонированного седана не отреагировал и попытался скрыться от правоохранителей. Остановить лихача удалось лишь заставив его врезаться в патрульную машину.

«Стражи правопорядка организовали преследование указанного автомобиля. В связи со сложившейся обстановкой, опасной для других участников дорожного движения, полицейские опередили пытавшуюся скрыться иномарку и снизили скорость. Правонарушитель допустил столкновение с патрульным автомобилем и остановился», - говорится в сообщении на сайте сочинского МВД.

При задержании мужчина вел себя агрессивно и отказывался предъявлять документы. Впоследствии он даже напал на сотрудника патрульной службы. На нарушителя было составлено несколько протоколов, он арестован на 12 суток.

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