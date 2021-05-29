В США призвали пилотов быть осторожнее, пролетая на Белоруссией

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США призвало авиаперевозчиков проявлять повышенную осторожность во время полетов над территорией Белоруссии, до тех пор, пока управление «не проведет полную оценку действий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз FAA.

В сообщении отмечается, что решение было принято после инцидента 23 мая и «возможности повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем». На данный момент агентство тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы «определить риски для пассажирских авиакомпаний США».

Ранее в СМИ поступила информация, что ФБР инициировало собственное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске. ФБР инициировало собственное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске.