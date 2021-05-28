СМИ: ФБР начало собственное расследование инцидента с Ryanair

ФБР инициировало собственное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу криминальной полиции Литвы.

«Помимо Польши, которая начала собственное досудебное расследование, у нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование», - передает Рейтер слова главы полиции Роландаса Кишкиса.

Ранее расследование начала международная организация гражданской авиации ICAO. Российская сторона выступила за проведение честного расследования организацией ICAO инцидента с посадкой самолета компании Ryanair, но позиция РФ не была услышана. По мнению российского представителя в организации Сергея Гудкова, произошедшее следует расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции.