Глава ФХЛ заявил, что несколько команд хотят снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией

После решения о замене флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге, некоторые команды из солидарности намерены также снять свои флаги с площади города. Об этом заявил глава Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

«Мне не понравилось решение о замене флага Белоруссии. Политика никак не должна быть связана с чемпионатом мира. Политики явно используют спорт в своих целях», - цитирует слова Калвитиса издание LSM.

Глава ФХЛ выразил обеспокоенность тем, что на следующем чемпионате мира безопасность флага Латвии может быть поставлена под угрозу.

Ранее Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге. Мэр города заявил, что флаг РБ был заменен на символику оппозиции.