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Глава ФХЛ заявил, что несколько команд хотят снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией

Алексей Курильченко
00:32 29.05.2021
Глава латвийской Федерации хоккея считает политическим решение снять флаг Белоруссии во время Чемпионата мира.
Глава ФХЛ заявил, что несколько команд хотят снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией
© Фото: Star-Images Keystone Press Agency Globallookpress
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После решения о замене флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге, некоторые команды из солидарности намерены также снять свои флаги с площади города. Об этом заявил глава Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

«Мне не понравилось решение о замене флага Белоруссии. Политика никак не должна быть связана с чемпионатом мира. Политики явно используют спорт в своих целях», - цитирует слова Калвитиса издание LSM.

Глава ФХЛ выразил обеспокоенность тем, что на следующем чемпионате мира безопасность флага Латвии может быть поставлена под угрозу.

Ранее Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге. Мэр города заявил, что флаг РБ был заменен на символику оппозиции.

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