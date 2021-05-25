Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге
Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу замены белорусского флага.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге. Об этом сообщает латвийское телевидение со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса.
«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил глава организации Рене Фазель.
Напомним, ранее, в понедельник, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о том, что флаг Белоруссии, установленный на одной из центральных улиц города наряду с флагами других стран, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.