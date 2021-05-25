Спорт Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге Алена Миронова Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу замены белорусского флага. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Международная федерация хоккея осудила смену флагов в Риге. Об этом сообщает латвийское телевидение со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса. «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил глава организации Рене Фазель. Напомним, ранее, в понедельник, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о том, что флаг Белоруссии, установленный на одной из центральных улиц города наряду с флагами других стран, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика