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Новая система оплаты труда медработников появится в России к 2023 году

Алена Миронова
06:29 28.05.2021
В России разработали новую систему оплаты труда в сфере здравоохранения.
Новая система оплаты труда медработников появится в России к 2023 году
© Фото: pixabay.com
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Правительство России обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году. 

Целью этой инициативы является трансформация системы оплаты для ликвидации возникновения дефицита медицинских работников в отдельных регионах.

Проект пилота представили на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии с документом, пилот будет проведен с ноября 2021 года до марта 2022 года в семи российских регионах - Белгородской, Омской, Оренбургской, Курганской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. За весь этот период зарплата работникам больниц и поликлиник будет рассчитана согласно новым принципам. 

Отмечается, что оклады будут считаться с учетом двух новых единиц - коэффициента дифференциации окладов, который зависит от должности работника, а также коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не будет ниже нынешнего уровня.

«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут»,— передает «Коммерсант» слова главы департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марины Масловой.

Коэффициенты по регионам могут отличаться в несколько раз. Так, к примеру, для Москвы предложили коэффициент 3, для Санкт-Петербурга - 2,5. По регионам же коэффициент будет составлять 1. Профсоюз медработников ставит своей задачей сократить дифференциацию зарплат по регионам.

Результаты пилота планируется обобщить к концу июня 2022 года. К этому сроку Минтруд подготовит постановление, вводящее новую систему оплаты труда для всей отрасли. Будет также установлен и источник ее финансирования.

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