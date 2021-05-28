Последний рывок: определился победитель «Суворовского натиска» на БМП-3

Победителями номинации на боевых машинах пехоты БМП-3 всеармейского конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 стали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Второе место заняли военнослужащие Южного военного округа, третье Западного военного округа.

Первые в истории Армейских международных игр заезды мотострелковых взводов, на вооружении которых стоят боевые машины пехоты БМП-3, прошли на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. В состязаниях приняло участие по три экипажа от трех команд Западного, Южного военных округов и ДВОКУ.

Каждая команда преодолела 72 километра конкурсной дистанции и около 100 естественных и искусственных препятствий. В отличие от БМП-2, боевые машины БМП-3 вооружены 100-мм орудием, для стрельбы из которого для участников конкурса на огневом рубеже была оборудована дополнительная группа мишеней, имитирующих артиллерийское орудие и орудийный расчет.

Ранее победителем первого дивизиона всеармейского конкурса по полевой выучке среди мотострелковых подразделений на БМП-2 впервые стала команда Центрального военного округа. Церемония закрытия и награждения победителей состоится на полигоне Чебаркульский в пятницу 28 мая.