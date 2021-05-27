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Взрывная гонка: экипажи ЦВО на БМП-2 мастерски преодолели трассу «Суворовского натиска»

Алексей Курильченко
02:07 27.05.2021
Экипажи Центрального военного округа одержали победу во всеармейском конкурсе «Суворовский натиск».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи БМП-2 Центрального военного округа впервые одержали победу во всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021, который проходит на полигоне в Челябинской области.

Экипажи ЦВО показали лучшее время на дистанции эстафеты мотострелковых взводов, преодолев финальный этап конкурса за 1 час 58 минут и 53 секунды. Второе место заняли мотострелки Восточного военного округа, уступив победителю около 5 минут. Курсанты Дальневосточного военного училища (ДВОКУ) завершили эстафету на третьем месте с результатом в 2 часа 6 минут и 46 секунд.

На дистанцию финального этапа «Суворовского натиска» вышли три команды. После первого огневого рубежа лидерство в заезде захватила команда ЦВО, которой удалось удержать первое место до финишной отметки. Борьба за второе место продолжалась на протяжении всей дистанции. На последнем круге, благодаря более меткой стрельбе на огневом рубеже, мотострелки ВВО опередили курсантов ДВОКУ и финишировали вторыми.

Общая протяженность финальной дистанции, которую проехали команды, составила 54 километра, на протяжении которых мотострелковые экипажи преодолели 9 огневых рубежей и 81 естественное и искусственное препятствие.

Экипажи мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, выступающих в первом дивизионе «Суворовского натиска», завершили участие в конкурсе. Финальный заезд экипажей БМП-3, представляющих второй дивизион конкурса, состоится 27 мая. Церемония закрытия конкурса и награждения победителей пройдет в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа 28 мая.

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