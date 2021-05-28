В Чите возбуждено дело из-за наклонившегося жилого дома

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело из-за наклонившегося десятиэтажного жилого дома. По данным следствия, в прошлом году комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. Однако администрация так и не выполнила расселение жителей. Дело возбуждено по статье «Халатность».

«Несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации городского округа с июля 2020 года по настоящее время не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей – их расселению и предоставлению другого жилья. В настоящий момент в 60 квартирах аварийного дома под угрозой его обрушения живут 148 человек», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Егор Марков.

На данный момент следователи продолжают расследование - изучается документация, устанавливаются лица, ответственные за расселение жильцов.

Ранее главному инженеру МУП «Водоканала» Таганрога Юрию Полякову Следственный комитет России предъявил обвинение по делу о гибели 11 человек. На данный момент Поляков содержится под стражей.