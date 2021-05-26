В стране и мире Главному инженеру водоканала Таганрога предъявлено обвинение по делу о гибели 11 человек Кира Карон На данный момент, по словам Петренко, Поляков содержится под стражей. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Главному инженеру МУП «Водоканала» Таганрога Юрию Полякову Следственный комитет России предъявил обвинение по делу о гибели 11 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сказала она. На данный момент, по словам Петренко, Поляков содержится под стражей. Трагедия произошла в пятницу, 21 мая, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление из-за выброса метана при ремонте очистных сооружений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика