Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

Адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы задержанного в Минске журналиста и блогера Романа Протасевича, смогла встретиться со своим клиентом 27 мая. Она рассказала, что молодой человек в порядке.

«Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», - обозначила Оленская.

Адвокат объяснила, что из-за подписки о неразглашении не может рассказать о ходе дела и дальнейших вариантах развития событий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сам создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Протасевич рассказал о своем задержании. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов ведут себя максимально корректно и сообщил о своем сотрудничестве со следствием.