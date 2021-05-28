СМИ: Турция наложила запрет на действия НАТО против Минска

Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать практические действия НАТО в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает газета Washington Post.

«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом», - говорится в статье.

Ранее международная организация гражданской авиации ICAO начала расследование инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, посаженным в Минске. Представители организации выразили обеспокоенность произошедшим.