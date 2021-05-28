Движение по Босфору возобновлено после аварии с танкером
Потерявший управление танкер отбуксирован из пролива Босфор.
© Фото: Mara Brandl httpimagebroker.com#search Globallookpress
В Стамбуле возобновили движение водного транспорта по проливу Босфор после успешного осуществления отбуксировки танкера. Потерявшее управление судно RAVA было транспортировано к якорной стоянке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дирекции береговой охраны Турции.
Ранее в районе квартала Еникей произошла авария с танкером RAVA, перевозившим груз нефти. Причиной случившегося, по имеющейся информации, стала потеря управления из-за поломки рулевого механизма.