Движение по Босфору возобновлено после аварии с танкером

В Стамбуле возобновили движение водного транспорта по проливу Босфор после успешного осуществления отбуксировки танкера. Потерявшее управление судно RAVA было транспортировано к якорной стоянке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дирекции береговой охраны Турции.

Ранее в районе квартала Еникей произошла авария с танкером RAVA, перевозившим груз нефти. Причиной случившегося, по имеющейся информации, стала потеря управления из-за поломки рулевого механизма.