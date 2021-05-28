В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера.

В районе квартала Еникей танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега и был остановлен за 300 метров до берега.

На данный момент движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры, передает газета Sabah.