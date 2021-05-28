В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за аварии танкера
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
© Фото: Xinhua Globallookpress
Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера.
В районе квартала Еникей танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега и был остановлен за 300 метров до берега.
На данный момент движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры, передает газета Sabah.