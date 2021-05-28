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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за аварии танкера

Кира Карон
20:37 28.05.2021
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за аварии танкера
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера.

В районе квартала Еникей танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега и был остановлен за 300 метров до берега.

На данный момент движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры, передает газета Sabah.

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