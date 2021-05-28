Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Лукашенко.
© Фото: Пресс-служба президента России
В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Диалог длился 5 часов 15 минут.
«Переговоры только что завершились», - сообщил РИА Новости пресс-секретарь.
В ходе встречи кроме прочего президент Лукашенко рассказал российскому лидеру об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа». Он напомнил о том, что во время пандемии COVID-19 «Белавиа» помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов.