Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

В ходе встречи кроме прочего президент Лукашенко рассказал российскому лидеру об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа». Он напомнил о том, что во время пандемии COVID-19 «Белавиа» помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов.

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