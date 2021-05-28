В Москве состоялся салют в честь Дня Пограничника. Его запустили на двух площадках — Поклонной горе и ВДНХ.

В небо выпустили фейерверочные изделия более 20 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

28 мая Россия отмечает День пограничника. Ровно 103 года назад, в 1918-м, была учреждена пограничная охрана РСФСР.

С праздником военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудники пограничных органов достойно и профессионально решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей.