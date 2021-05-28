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Путин поздравил россиян с Днем пограничника

Алексей Курильченко
00:36 28.05.2021
Президент РФ поздравил сотрудников пограничной службы с профессиональным праздником.
Путин поздравил россиян с Днем пограничника
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем Пограничника, который отмечается сегодня, 28 мая.

«Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники пограничных органов достойно и профессионально решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей.

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