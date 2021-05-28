В стране и мире Путин поздравил россиян с Днем пограничника Алексей Курильченко Президент РФ поздравил сотрудников пограничной службы с профессиональным праздником. © Фото: Александр Кондратюк РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем Пограничника, который отмечается сегодня, 28 мая. «Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства отметил, что сотрудники пограничных органов достойно и профессионально решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика