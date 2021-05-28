ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Встреча в Кельне завершилась со счетом 89:86.
© Фото: Михаил Сербин РИА Новости
В матче «Финала четырех» Евролиги баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от турецкой команды «Анадолу Эфес».
Встреча в Кельне завершилась со счетом 89:86 (25:15, 24:22, 22:18, 18:31) в пользу клуба из Турции. Следующий матч «Анадолу Эфес» пройдет 30 мая.
Ранее ЦСКА победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:68 в пользу хозяев.