ЦСКА победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

В Москве встреча ЦСКА и «Фенербахче» завершилась со счетом 85:68 в пользу хозяев.

В команде ЦСКА результаты принесли: Уилл Клайберн 34 очка, Габриэль Лундберг 22 очка, Йоханнес Фойгтман 11 очков. В составе «Фенербахче» Нандо де Коло набрал 22 очка, Марко Гудурич принес 10 очков.



ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги. Он пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.

Ранее московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 86:74.