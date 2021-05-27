В стране и мире Госкомиссия назначила новое время запуска ракеты «Союз» Светлана Головина Старт ракеты-носителя назначен на 28 мая. © Фото: roscosmos.ru Читайте нас на: Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести спутники OneWeb на орбиту, будет запущена в пятницу вечером. Об этом говорится в сообщении корпорации Роскосмос. «Государственная комиссия на космодроме Восточный приняла решение о пуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 космическими аппаратами OneWeb на 28 мая 2021 года в 20.38 (по Московскому времени)», - уточняется в сообщении. Ранее сообщалось, что запуск ракеты был перенесен из-за технических неполадок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика