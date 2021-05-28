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Эксперт оценил подписание соглашения о строительстве «Пакистанского потока»

Кира Карон
20:22 28.05.2021
По словам Фролова, Индия, Пакистан и ряд других прилегающих государств являются довольно интересными рынками.
Эксперт оценил подписание соглашения о строительстве «Пакистанского потока»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».

«Сам по себе этот регион является очень перспективным в плане спроса на газ. То есть Индия, Пакистан, ряд других прилегающих государств являются довольно интересными рынками, которые многие считают одними из главных точек роста для углеводородов на ближайшие годы», - сказал Фролов.

Он добавил, что при этом эти регионы испытывают известные сложности с собственными запасами.

«То есть на терминал поступает СПГ, регазифицируется (из жидкого состояния переходит в газообразное), подается в газотранспортную систему и дальше подается потребителю», - рассказал Фролов.

Подобные проекты в регионе, по мнению эксперта, считаются достаточно перспективными.

«При этом у Российской Федерации есть достаточно серьезные планы поставок СПГ на мировой рынок - как на Запад, так и на Восток», - заключил Фролов в разговоре с RT.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что между РФ и Пакистаном подписано соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». В ближайшее время начнется реализация проекта.

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