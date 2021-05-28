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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»

Кира Карон
17:16 28.05.2021
Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта.
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Министерство энергетики России сообщило, что между РФ и Пакистаном подписано соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». В ближайшее время начнется реализация проекта.

«Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север-Юг") подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан», - сообщило Минэнерго РФ.

Сообщается, что подписание позволит нашим компаниям «в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта».

«Пакистанской стороне (проект поможет. - Прим. ред.) укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», - приведены в сообщении Минэнерго слова его главы Николая Шульгинова.

Ранее стало известно, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» имеет перспективы на территории Пакистана. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой в Исламабаде.

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