Лавров: Россия готова поставлять военную технику Пакистану

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» имеет перспективы на территории Пакистана. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой в Исламабаде.

Глава российского МИД подтвердил также готовность нашей страны поставлять Пакистану военную технику для укрепления антитеррористического потенциала исламской республики.

В рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве в последние годы Вооруженные силы Пакистана, в частности, получили партию ударных вертолетов Ми-35. Также в Исламабаде не раз заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90 и систем ПВО.