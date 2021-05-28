В стране и мире Путин обсудит Стратегию нацбезопасности на совещании с членами Совбеза Кира Карон По словам российского лидера, необходимо понять, каким образом нужно реагировать на угрозы, которые складываются у нашей страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ. «В качестве основного вопроса у нас в повестке дня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня», - сказал Владимир Путин. Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, который отмечается сегодня, 28 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика