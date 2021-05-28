Запрещенный пластик: эксперт рассказал, чем заменить одноразовую посуду

Главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов рассказал «Звезде», почему в вопросе о переходе с пластика на бумагу, необходимо сделать «серьезный акцент».

«Скажем так, для того, чтобы что-то запрещать, нужно подготовить альтернативу для размещения. Готова ли альтернатива? Насколько я знаю, там есть крафт - бумага, для ее изготовления требуется древесина, и расход леса при это не оговаривается. В это месте следует сделать серьезный акцент и понимать экономику», - сказал Самсонов.

Он также добавил, что необходимо наладить цикл переработки при сборе и обработке пластика.



«В принципе, то что делается из целлюлоза, оно является перерабатываем в природе. Если смотреть на безответственных людей, которые взяли на природу пластиковую посуду и там ее бросили и она там будет валяться вечно. С точки зрения целлюлозных материалов, она будет переработана, например, муравьями. Если предусматривать какую-то ответственность, что люди пластиковую посуду собираются для этого, то начинается неоднозначность запретов, потому что при сборе и обработке, если наладить цикл переработки, то они будут защищать леса от вырубания», - рассказал эксперт.

Самсонов также подчеркнул, что люди безответственно относятся к сортировке.

«Население полностью безответственно. Безответственны в данном случае не население, а те, кто поставляет населению мусорные баки, в которых нет возможности для сортировки, то есть для раздельного сбора пластиковых стаканчиков, например. Насколько я знаю, там где они стоят для сбора пластика, то они наполняются вполне быстро. Вопрос в том, на сколько быстро их вывозят», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет. Об этом заявила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко. Она выразила мнение, что при запрете пластиковой посуды и ватных палочек промышленность «быстро перестроится на экологичные товары».