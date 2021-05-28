«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией

Наибольший ущерб от запрета полетов над территорией Белоруссии понесут европейские страны, в особенности Прибалтика. Россия и Белоруссия не испытают из-за этого особых трудностей. Об этом «Звезде» заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Безусловно Белоруссия играет большую роль, потому что большая часть Европы так или иначе завязана на этой стране. Особенно сильно это проявилось во время ковидных ограничений, когда многие страны вообще не имели собственного авиасообщения и приходилось "подключать" Белоруссию. Сегодня, если поменять этот отработанный маршрут, ущерб понесут многие, особенно прибалтийские государства - Литва, Латвия, Эстония. Он будут подвержены "наказанию за непослушание", как они говорят», - заявил генерал-майор.

По словам генерал-майора, отмена рейсов через Белоруссию нанесет не только финансовый ущерб, но и увеличит длительность европейских рейсов. По подсчетам экономистов, расход топлива у самолета, облетающего территорию республики, увеличится на 15-20 процентов, а сам полет будет дольше на полчаса-час.

«Больших потерь Россия не понесет - как туристическая отрасль. Мы то не отказываемся от работы с Белоруссией и как летали, так и будем осуществлять полеты. Белоруссия тоже выкрутится - будет иметь свою прибыль в любом случае, работая с Россией. А вопросы полета в Европу, я полагаю, были разовыми. Поэтому большого подрыва экономике они не нанесут», - отметил Попов.

Ранее в СМИ поступила информация, что Россия намерена разрешить прилет рейсов европейских авиакомпаний в обход Белоруссии. На данный момент в Росавиации проходит совещание, где обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту.