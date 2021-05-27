СМИ: Россия может разрешить прилет авиарейсов европейских компаний в обход Белоруссии

Россия намерена разрешить прилет рейсов европейских авиакомпаний в обход Белоруссии. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источник.

По его словам, на данный момент в Росавиации проходит совещание, где обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту.

«Задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии», - уточнил источник.

Никаких официальных комментариев от Минтранса и Росавиации пока не поступало.

В связи с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске страны ЕС запретили белорусским авиаперевозчикам использовать их воздушное пространство и рекомендовали своим воздержаться от полетов над республикой. На данный момент отказались использовать белорусское воздушное пространство Austrian Airlines, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и KLM.