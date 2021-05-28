Центр «Авангард» стал местом проведения сборов для 15 тысяч юнармейцев

Курс начальной военной подготовке в военно-патриотическом центре «Авангард» прошли более пятнадцати тысяч юнармейцев из Москвы и Московской области.

«В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск», - сообщила первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия», директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Дарья Борисова.

Курсанты «Авангарда» проходят тренировки по прыжкам с парашютом, стрельбе в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах. Они учатся управлять автомобилями, конструируют и программируют роботов, моделируют условия боя при помощи VR-технологий.

Как сказала Борисова, «Авангард» имеет все, что нужно для обучения - современное оборудование, спорткомплекс. Помогает и поддержка Минобороны.