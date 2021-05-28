Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 все равно нужно вакцинироваться

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что повторную вакцинацию от COVID-19 необходимо проходить даже тем людям, которые уже успели переболели коронавирусом.

В ведомстве пояснили, что у людей, которые выздоравливают после COVID-19, начинает развиваться естественный иммунитет к вирусу, однако пока недостоверно известно, как долго он длиться и - насколько хорошо будет защищен человек.

«Вакцины обеспечивают более надежную защиту», - говорится на сайте ведомства.

Как уточнили эксперты Роспотребнадзора, после вакцинации риски повторного заболевания коронавирусом заметно снижены. При этом человек может заболеть только в том случае, если он не завершил полный курс вакцинации или перестал соблюдать рекомендованные меры предосторожности. Отмечается, что повторное заражение инфекцией COVID-19 проходит в легкой форме.