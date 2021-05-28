Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 все равно нужно вакцинироваться

Валентина Пескова
12:17 28.05.2021
Как уточнили в ведомстве, после вакцины риски повторного заболевания заметно снижены, но оно все равно может произойти в легкой форме.
Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 все равно нужно вакцинироваться
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что повторную вакцинацию от COVID-19 необходимо проходить даже тем людям, которые уже успели переболели коронавирусом.

В ведомстве пояснили, что у людей, которые выздоравливают после COVID-19, начинает развиваться естественный иммунитет к вирусу, однако пока недостоверно известно, как долго он длиться и - насколько хорошо будет защищен человек.

«Вакцины обеспечивают более надежную защиту», - говорится на сайте ведомства.

Как уточнили эксперты Роспотребнадзора, после вакцинации риски повторного заболевания коронавирусом заметно снижены. При этом человек может заболеть только в том случае, если он не завершил полный курс вакцинации или перестал соблюдать рекомендованные меры предосторожности. Отмечается, что повторное заражение инфекцией COVID-19 проходит в легкой форме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 Армия
Центр «Авангард» стал местом проведения сборов для 15 тысяч юнармейцев
12:17 В стране и мире
Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 все равно нужно вакцинироваться
11:13 В стране и мире
СМИ: ФБР начало собственное расследование инцидента с Ryanair
10:22 В стране и мире
Видео
Бушующая стихия: на Алтайский край обрушился мощный ураган
08:56 В стране и мире
Служба безопасности на море Японии пока не выдвигает подозрений в адрес «Амура» после происшествия
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.