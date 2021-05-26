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Найден способ выявлять больных COVID-19 с высоким риском сосудистых осложнений

Анна Берестовая
01:32 26.05.2021
Российские ученые научились выявлять больных коронавирусом с высоким риском осложнений на сосудистую систему.
Найден способ выявлять больных COVID-19 с высоким риском сосудистых осложнений
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Сотрудникам Роспотребнадзора удалось обнаружить ранее не выявленный маркер, указывающий на значительный риск развития осложнений на сосудистую систему при коронавирусе. Такое открытие сделали ученые из Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского.

У зараженных COVID-19 пациентов с поражением сосудов было замечено повышение эндотелина-1. Особенно высокие числа отмечались в тех случаях, когда состояние больных ухудшалось за считанные дни. После выздоровления, в свою очередь, значения показателя приходили в норму.

В Роспотребнадзоре указали, что новый значимый маркер будет полезен для раннего выявления пациентов со склонностью к сосудистым осложнениям. Об этом пишет РИА Новости. В ведомстве объяснили, что открытие российских специалистов поможет проводить более раннюю и эффективную профилактику среди зараженных коронавирусной инфекцией.

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