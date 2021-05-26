Найден способ выявлять больных COVID-19 с высоким риском сосудистых осложнений
Сотрудникам Роспотребнадзора удалось обнаружить ранее не выявленный маркер, указывающий на значительный риск развития осложнений на сосудистую систему при коронавирусе. Такое открытие сделали ученые из Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского.
У зараженных COVID-19 пациентов с поражением сосудов было замечено повышение эндотелина-1. Особенно высокие числа отмечались в тех случаях, когда состояние больных ухудшалось за считанные дни. После выздоровления, в свою очередь, значения показателя приходили в норму.
В Роспотребнадзоре указали, что новый значимый маркер будет полезен для раннего выявления пациентов со склонностью к сосудистым осложнениям. Об этом пишет РИА Новости. В ведомстве объяснили, что открытие российских специалистов поможет проводить более раннюю и эффективную профилактику среди зараженных коронавирусной инфекцией.