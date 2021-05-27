Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РКН рассказали об ограничительных мерах в отношении западных IT-компаний

Алексей Курильченко
00:28 27.05.2021
Глава Роскомнадзора рассказал о мерах, которые будут применяться к нарушающим законы РФ компаниям.
В РКН рассказали об ограничительных мерах в отношении западных IT-компаний
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Уже этим летом Роскомнадзор может ввести оборотные штрафы в отношении западных компаний, которые не удалят запрещенный в России контент. Также ведомство планирует расширить спектр мер воздействия на нарушающие законы России сайты.

«Я думаю, что уже этим летом мы будем повторные оборотные штрафы выписывать... Теперь еще если пройдет закон о "приземлении", появятся экономические меры, они тоже существенные. Будем ограничивать возможность размещения рекламы», - рассказал журналистам глава ведомства Андрей Липов.

Он также отметил, что в отношении Google ведомство не планирует применять более серьезные меры, чем штрафы. Радикальный подход следует применять только в случае, если угрозы от платформ компании будут превышать их пользу.

Что касается Twitter, то компания в начале июня проинформирует Роскомнадзор о статусе удаления ссылок, ведущих на запрещенную в России информацию. На данный момент их насчитывается около 600.

«Мы говорили, что вернемся и посмотрим, что удалось до конца доделать к началу июня. Думаю, в первой декаде июня снова с ними выйдем на контакт и послушаем. Всю новую запрещенную информацию они действительно отрабатывают и удаляют вовремя. Тот застарелый блок информации, который у них завис с 2017 года, порядка 600 материалов, еще они никак не удалят», - заявил Липов.

Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по трем протоколам на шесть миллионов рублей. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по нескольким статьям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:28 В стране и мире
В РКН рассказали об ограничительных мерах в отношении западных IT-компаний
23:00 В стране и мире
Видео
Всплеск огня и дымовая шапка: кадры уничтожения бомб ВОВ пиротехниками МЧС РФ
21:12 Армия
Видео
Путин заявил, что принятые меры помогли предприятиям ОПК сохранить устойчивую работу в период пандемии
20:14 В стране и мире
Видео
При стрельбе в Калифорнии погибли восемь человек
19:51 В стране и мире
Видео
«Искусанное село»: под Ульяновском жители страдают от нашествия мошки
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.