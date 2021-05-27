В РКН рассказали об ограничительных мерах в отношении западных IT-компаний

Уже этим летом Роскомнадзор может ввести оборотные штрафы в отношении западных компаний, которые не удалят запрещенный в России контент. Также ведомство планирует расширить спектр мер воздействия на нарушающие законы России сайты.

«Я думаю, что уже этим летом мы будем повторные оборотные штрафы выписывать... Теперь еще если пройдет закон о "приземлении", появятся экономические меры, они тоже существенные. Будем ограничивать возможность размещения рекламы», - рассказал журналистам глава ведомства Андрей Липов.

Он также отметил, что в отношении Google ведомство не планирует применять более серьезные меры, чем штрафы. Радикальный подход следует применять только в случае, если угрозы от платформ компании будут превышать их пользу.

Что касается Twitter, то компания в начале июня проинформирует Роскомнадзор о статусе удаления ссылок, ведущих на запрещенную в России информацию. На данный момент их насчитывается около 600.

«Мы говорили, что вернемся и посмотрим, что удалось до конца доделать к началу июня. Думаю, в первой декаде июня снова с ними выйдем на контакт и послушаем. Всю новую запрещенную информацию они действительно отрабатывают и удаляют вовремя. Тот застарелый блок информации, который у них завис с 2017 года, порядка 600 материалов, еще они никак не удалят», - заявил Липов.

Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по трем протоколам на шесть миллионов рублей. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по нескольким статьям.