Врач раскрыл минимальное содержание аптечки для отпуска

Сезон отпусков уже открыт. О том, какие медицинские препараты необходимо взять с собой в путешествие, «Звезде» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Прежде всего, отметил эксперт, с собой необходимо взять полис медицинского страхования: полис ОМС, который действует на территории РФ, или же медицинская страховка при поездке в другую страну.

При формировании аптечки Вознесенский рекомендует руководствоваться теми хроническими заболеваниями, которые могут быть у человека.

«Плюс к этому всем бы порекомендовал иметь какой-то противоаллергический препарат с собой. Иметь бы какой-то жаропонижающий препарат с собой, иметь в обязательном порядке пластыри бактерицидные, иметь при себе желательно перекись водорода и может быть какой-то один нестерильный бинтик с марлевыми салфетками», - посоветовал эксперт.

Говоря о кишечных инфекциях, Вознесенский порекомендовал взять с собой в отпуск препараты, которые восполняют объем потерянной жидкости и восстанавливают солевой баланс.

«Что касается профилактики каких-то вирусных инфекций, то никаких лекарственных средств с профилактической точки зрения вот так вот суммарно всем посоветовать я бы не набрался. Вот это наверное тот минимум, который нужен с собой. Может быть еще жаропонижающие средства», - резюмировал эксперт.

Ранее телеведущий, главный врач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал о том, как правила следует соблюдать, чтобы не заболеть в отпуске на юге. В первую очередь, врач обратил внимание на то, что коронавирус сегодня заслонил многие другие болезни, которые по-прежнему живут вокруг нас - о них не следует забывать.