Доктор Мясников рассказал, как предостеречь себя от заболевания в отпуске

Телеведущий, главный врач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал о том, как правила следует соблюдать, чтобы не заболеть в отпуске на юге.

В первую очередь, врач обратил внимание на то, что коронавирус сегодня заслонил многие другие болезни, которые по-прежнему живут вокруг нас - о них не следует забывать.

«КОВИД заслонил нам все остальные болезни, некоторые думают только о нем и не придают большого значения борьбе с факторами риска для других, намного более серьёзных заболеваний. Так же у многих понимание инфекций сузилось до КОВИДа только!», - написал медик в своем Telegram.

Он напомнил о том, что курорты Кубани и Крыма в это сезон будут переполнены, а такой наплыв туристов является достаточно серьезным испытанием всех инфраструктур российских курортов, поскольку и до пандемии коронавируса каждый летний сезон на курортах Черного моря наблюдались вспышки ротавирусов, норавирусов, энтеовирусов, вирусов Коксаки, гепатита А.

«Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку», - предупредил Мясников.

В связи с этим, врач обратил внимание на то, что основным является, в первую очередь, вакцинация от коронавируса. Однако это не все - дети должны быть также привиты от ротавируса, а все люди - от гепатитов B и А. Обязательно следует придерживаться правил личной гигиены.

«Тщательное мытье рук (не перчатки, а мыть, мыть и мыть! Мыть овощи и фрукты, пить только очищенную воду! Только холеры нам не хватало! Хотя и без холеры от инфекционного поноса в Мире умирает 2 млн детей в год!», - написал врач.

Не следует также забывать о том, что никуда не делась крымская лихорадка, вирусные энцефалиты.

«Тот же Интерферон гамма в каплях в нос может уберечь от большинства вирусных респираторных инфекций, его надо иметь с собой наравне с асептиками, средствами от поноса. Кстати- если вы не делали прививку от столбняка последние 10 лет- она вам перед поездкой обязательна!», - порекомендовал врач.

Резюмируя, Мясников отметил, что следует быть максимально бдительными для того, чтобы отпуск не превратился в опасное приключение.