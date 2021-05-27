В Минэнерго заявили о невозможности дефицита бензина в России

Дефицит бензина в России невозможен. Об этом заявили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что текущий рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо некритичен.

«При этом рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой "демпферного механизма" с начала мая этого года"», - передает ТАСС слова представителя министерства.

Отмечается, что в нынешних условиях это позволило сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключить дефицит топлива внутри рынка на период лета, а также изменение конечных цен на бензин на автомобильных заправочных станциях выше динамики инфляции.

С первого мая в РФ начала действовать новая формула расчета цен на бензин. По сравнению с действующей ставкой в рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей до конца этого года. В следующем году планируется снизить цену на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.