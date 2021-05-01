В России начала действовать новая формула расчета цен на бензин

Новая формула расчет цен на бензин начала действовать в России с первого мая. Такое решение было принято правительством из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть.

По сравнению с действующей ставкой в рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей до конца этого года.

В следующем году планируется снизить цену на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

В 2023 году с первого января власти проиндексируют индикативную цену бензина на три процента. Помимо этого, планируется снизить ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года с пяти до трех процентов.

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Ранее Министерство энергетики РФ выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли: именно он показал эффективность в стабилизации цен на бензин, а его отмена может привести к серьезным последствиям для рынка. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на предложение главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова отменить демпфер.