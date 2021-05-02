Около 4 тысяч человек приняли участие в Пасхальной службе в Главном храме ВС РФ

В Главном храме ВС РФ впервые прошла Пасхальная служба. В ней приняли участие около 4 тысяч человек.

Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами. По окончанию службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки.

Все военные, которые приняли участие в Пасхальной службе, были вакцинированы. В храме соблюдались все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. А на Соборной площади пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее сообщалось, что Главный храм ВС РФ в ночь на воскресенье посетил глава Минобороны России Сергей Шойгу и другие должностные лица.

Торжественное мероприятие, по традиции, началось в 23.30 с предпасхальной Полунощницы, во время которой священнослужители прочли канон Великой Субботы.