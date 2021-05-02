В Главном храме ВС РФ прошла торжественная пасхальная служба

В Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, известном как Главный храм Вооруженных сил РФ, прошло торжественное богослужение, посвященное одному из главных православных праздников - Пасхе. В этом году Воскресение Христово, отмечающееся в воскресенье после первого весеннего полнолуния, выпало на 2 мая.

На первую для недавно открывшегося собора пасхальную церемонию пришло множество людей, включая военнослужащих и гражданский персонал. Главный храм ВС РФ в ночь на воскресенье также посетил глава Минобороны России Сергей Шойгу и другие должностные лица.

Торжественное мероприятие, по традиции, началось в 23.30 с предпасхальной Полунощницы, во время которой священнослужители прочли канон Великой Субботы. После этого ко входу в собор прибыла лампада с Благодатным огнем, доставленным из иерусалимского Храма Гроба Господня, где, как верят христиане, пламя чудесным образом сходит на людей уже два тысячелетия.

От доставленного в здание храма Огня были зажжены свечи для прихожан, тогда как из алтаря начали звучать первые пасхальные песнопения. Затем молящиеся вместе с духовенством отправились крестным ходом к западным воротам собора, чтобы ровно в полночь возвестить о воскрешении Иисуса Христа. После приветствия «Христос воскресе» священнослужителя и ответа «Воистину воскресе» от прихожан двери Главного храма открылись и процессия вошла в здания для присутствия на собственно пасхальном богослужении.

Торжественная церемония богослужения, как принято, состояла из двух частей. Первой шла начавшаяся в 00.10 пасхальная заутреня, отличающаяся особым динамичным напевом и обращенным к прихожанам возгласами «Христос воскресе». После нее, в 01.00 наступил чередПасхальной Божественной литургии, во время которой верующие вспомнили дни жизни Иисуса Христа на земле.