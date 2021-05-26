Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов

Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман. Об этом заявил генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», - передает РИА Новости слова генерального консула.

Марин отметил, что действия капитана соответствовали всем инструкциям: судно было сразу же остановлено, проведена спасательная операция. Всех подняли из воды, однако трое, по всей видимости, от переохлаждения были без сознания.

Ранее японская лодка с пятью членами экипажа столкнулась с российским судном с 23 людьми на борту. В результате лодка перевернулась, после чего члены экипажа «Амура» вызволили японцев, однако трое из них скончались.