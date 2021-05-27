Дума Владивостока приняла отставку мэра Олега Гуменюка

Дума Владивостока на очередном заседании рассмотрела заявление мэра города Олега Гуменюка об отставке по собственному желанию. Заседание состоялось 27 мая и окончилось принятием досрочного ухода градоначальника с поста.

В мероприятии приняли участие 29 депутатов. Все члены Думы, как показало голосование, были полностью солидарны в своем решении. Так же единогласно были открыты конкурсные процедуры по замещению должности главы города. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что мер города Владивостока Олег Гуменюк написал заявление о добровольном сложении полномочий. Он выразил благодарности всем, с кем ему пришлось работать на посту градоначальника, и пожелал успехов своему преемнику.